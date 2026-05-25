チューリップテレビアナウンサー丸山穂乃果が24日までにインスタグラムを更新。自己紹介を行った。丸山アナは「はじめまして！チューリップテレビ新人アナウンサーの丸山穂乃果です千葉県出身です大好きな富山、チューリップテレビで働くことができて本当に幸せです」と自己紹介をし、近影を投稿した。続けて「富山の6チャンから元気に明るく盛り上げていきたいと思っています【富山県の元気印】になれるよう、全力で頑張り