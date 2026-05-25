山中慎介5.2「THE DAY」インタビュー前編５月２日、東京ドームで行なわれた井上尚弥（大橋）vs.中谷潤人（M.T）のWBA・WBC・WBO・IBF世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチ。結果は、３−０の判定で井上が防衛に成功した。観客動員は５万5000人と公式発表され、1990年に同じく東京ドームで行なわれた「マイク・タイソンvs.ダグラス」戦が記録した５万1600人を上回り、日本ボクシング史上最多を更新。「THE DAY