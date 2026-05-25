北朝鮮の金正恩総書記とロシアのプーチン大統領は近年、首脳会談や軍事協力を通じて“蜜月”を演出してきた。北朝鮮はロシアのウクライナ戦争を事実上支援し、砲弾やミサイル、さらには兵力まで提供したとされる。一方のロシアも、石油や外貨、軍事技術などを見返りとして与える姿勢を見せ、「血盟復活」とも言われる関係強化を誇示している。しかし、韓国の独立系メディア「サンドタイムズ」によると、朝ロ間に微妙な不信感が漂っ