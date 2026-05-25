■MLBブルワーズ1ー5ドジャース（日本時間25日、アメリカン・ファミリー・フィールド）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カードドジャースの山本由伸（27）が敵地でのブルワーズ戦に今季10度目の先発、7回、92球を投げて、被安打7、奪三振3、四死球2、失点1（自責点1）。先制点を許したが、5回に味方打線が勝ち越し、山本もピンチを招いたが2併殺で切り抜けるなど7回1失点の好投で4勝目を挙げ