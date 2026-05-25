きょうの東京株式市場で、日経平均株価は一時、2000円以上値上がりし、初めて6万5000円台をつけました。アメリカとイランの停戦に向けた期待から、ニューヨーク市場の原油の先物価格が一時、1バレル＝91ドル台まで下落する場面がありました。インフレ悪化への懸念がやや和らぎ、東京市場では幅広い銘柄に買い注文が広がっています。また、日経平均への寄与度の大きいソフトバンクグループやアドバンテストなど、AI・半導体関連銘柄