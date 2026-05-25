グラビアアイドルの橋本梨菜（32）が25日までに自身のインスタグラムを更新。沖縄でのノースリーブショットなどを公開した。「先週はね、沖縄ロケにいってました初めてのジャングリア久しぶりの美ら海水族館オリオンパークに行ったり、豚さんに癒されたり、、、、」と報告し、ノースリーブ姿での沖縄スナップショットなどをアップ。「5/30にオンエアの『信州をカーナビUぐるっTV』ご覧くださいね。忙しい中でのロケだ