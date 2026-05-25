23日、由利本荘市やにかほ市でクマの目撃が相次ぎました。警察は住民に注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと23日の昼ごろ、由利本荘市石脇字弁慶川の遊歩道にクマ1頭がいるのを、車に乗っていた由利本荘市の30代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約80メートルです。また、午後5時半ごろには由利本荘市内黒瀬字古屋敷の民家の敷地内にクマ1頭がいるのを、こ