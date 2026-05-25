24日昼ごろ、秋田市河辺神内の線路上でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと24日午後0時55分ごろ、秋田市河辺神内字四国のJR大張野駅ホーム近くの線路を横断するクマ1頭を、列車の運転士の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。大張野駅からは約30メートルの場所です。警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出されていま