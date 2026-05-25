たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！今回並んでいるのは「治」の漢字。よく似た別の漢字が1つだけ紛れています。制限時間は1分！ 集中力を高めて、別の漢字を探してみましょう。問題：「治」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。ヒント：下半分のエリアに紛れています。答えを見る↓↓↓↓↓正解：冶正解は上から4つ目、左から3つ目の「冶」でし