オイシックス新潟は25日、5月30日（土）に開催されるDeNA戦で、長岡高校吹奏楽部とのコラボ応援を実施することになったと発表した。長岡高校とのコラボ応援は今回が初となる。▼ 長岡高校 吹奏楽部「私たち長吹こと長岡高校吹奏楽部は「意志」を部の目標に掲げ日々意志のある行動・演奏を心がけています。本日は選手の皆さん、そしてご覧いただく観客の皆さんと一体となってこの球場を盛り上げられたらと思います。よろしく、お