AI半導体相場の今後、そしてピークを考える上で重要なこと 足元の株式市場では、AI・半導体関連株が相場の牽引役となっています。AIの普及を背景に、AIの計算処理に必要なGPUなどの高性能半導体に加え、膨大なデータを保存・処理するためのメモリーやデータセンター向け半導体への需要拡大期待が高まっています。 では、こうしたAI・半導体相場はいつまで続くのでしょうか。AI半導体相場の今後、