上げ幅が一時1700円を超え、取引時間中の最高値を更新し初めて6万5000円台に乗せた日経平均株価を示すモニター＝25日午前、東京都中央区週明け25日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。前週末終値からの上げ幅は一時1700円を超え、取引時間中の最高値を更新し初めて6万5000円台に乗せた。米国とイランによる戦闘終結に向けた協議が進展していると伝わったことで原油先物価格が下落し、幅広い銘柄に買い注文