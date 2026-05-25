【2026年5月25日〜31日の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料） 大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。⾃分のうさぎタイプを知る誇り高くマイペースライオンうさぎの今週の運勢手放すことで“大事な何か”を得られる。自分へのごほうびも◎不要なものを手放したり、体のデトックスを