人相学では三角形顔の人は現実的で意志が強いとみる 三角形顔 脂肪型60％、筋骨型40％ 現実的で意志が強い 三角形顔は額が狭く、あごが広く肉付きが豊かな、下ぶくれのおむすび形が特徴です。耳は肉厚で硬め、耳たぶも大きく豊かです。鼻は丸くて太く、小鼻は横に大きく張っています。口は大きく唇が厚めです［図41］。 三角形顔は脂肪型と筋骨型の混合型で、本能が強く感情的なタイプでありながら、意