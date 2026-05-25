７ 虹龍 （にじりゅう） どんな色も並んで素敵 基本解説 多様性の象徴である虹龍。自分のなかにある多様性を他者に認めて欲しいと思ったら、まずは周りの人たちの意見や話に耳を傾けて、あなた自身が相手の多様性を受け入れるところから始めてみてと教えています。受け入れるというのは、知って、触れて、体験して、感じることです。ジャッジはいりません。ただ、知らない間に身につ