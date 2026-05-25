三豊警察署 香川県観音寺市の県道で、24日午後7時40分ごろに酒気を帯びて軽自動車を運転した疑いで、観音寺市の自称運転手の男（51）が現行犯逮捕されました。 警察によりますと、24日午後7時15分ごろ後続車両から「ふらふらしている車がいる」と110番通報がありました。 駆け付けた警察官が男の呼気を検査したところ、基準値を超えるアルコールが検出されたことから、その場で逮捕したということです。 警察の