向こう一週間、低気圧や前線の影響を受けやすくなります。特に28日(木)頃は、低気圧が発達しながら通るため全国的に気圧が下降し、影響度が大きくなるでしょう。気圧の変化に敏感な方は、頭痛やめまいなどに注意が必要です。低気圧や前線の影響を受けやすい今日25日(月)は、高気圧に緩やかに覆われて、北海道から九州にかけて大体晴れるでしょう。ただ、高気圧の中心が少しずつ東へ離れるため、気圧が下降する所が多くなりそうです