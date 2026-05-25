２５日の東京株式市場は売り買い交錯、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３１９円高の６万３６５８円と続伸。 ここ上下にボラティリティの高い地合いが続いているが、前週末までの直近２営業日は日経平均が３５００円あまり上昇し史上最高値を更新しており、投資家心理は再び強気に傾いている。前週末は欧州市場が総じて上昇したほか、米株市場ではＮＹダウが最高値街道を走っていることで、東京市場にも追い風要因となり