22日の夜、秋田市八橋鯲沼町の県道でクマが目撃されました。周辺は住宅地で付近には八橋小学校があります。警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと22日午後8時ごろ、秋田市八橋鯲沼町の県道にクマ1頭がいるのを、横断歩道を歩いてわたっていた秋田市の男性が目撃しました。クマの体長は約70センチです。目撃場所の周辺は住宅地で、付近には八橋小学校があります。警察が注意を呼びかけています。県内には