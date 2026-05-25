23日午前、秋田市下北手桜の高校の敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと23日午前11時時半ごろ、秋田市下北手桜字守沢のノースアジア大学明桜高校で生徒が校舎から屋外で出たところ、学校敷地の西側の草むらにクマ1頭がいるのを目撃しました。クマの体長は約1メートルです。警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出されています。屋外