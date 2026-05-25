キオクシアホールディングスが４連騰と我が道を突き進む展開で最高値街道への復帰を視界に捉えている。前週は週間で１万３０００円弱の急騰を演じた。率にしてほぼ３割に達し、時価総額は３０兆円台を上回った。日米で同時進行するＡＩ・半導体関連の大相場で株価の居どころを変えているが、同社の場合はモメンタム相場の色彩が強いものの、ＰＥＲ７倍台と株価指標面の割安さが際立っており、依然として水準訂正途上との見