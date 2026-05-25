クオルテックに買い注文が集中し、寄り付き商いが成立せず気配値のまま株価水準を一気に切り上げている。半導体をはじめとする電子デバイスの信頼性評価事業を主力展開し、レーザーを活用した微細加工も手掛ける。信頼性評価、微細加工の両部門ともに拡大基調で業績は会社側想定を上回る絶好調に推移している。 前週末２２日取引終了後に２６年６月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の４億５００万円