シーイーシーが大幅高している。前週末２２日の取引終了後に７月中間期連結業績予想について、売上高を３２８億５０００万円から３５０億円（前年同期比１３．５％増）へ、営業利益を３８億円から４１億円（同１８．８％増）へ、純利益を２６億円から２８億円（同１７．４％増）へ上方修正し、中間配当予想を３５円から４０円（年８５円）へ引き上げたことが好感されている。企業のＤＸ推進やＡＩ活用推進に伴