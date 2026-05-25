エクサウィザーズが６日続伸で年初来高値を更新している。前週末２２日の取引終了後に、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングスと、ＡＩ及び生成ＡＩを活用した業務変革（ＡＸ）の推進を目的とした合弁会社を６月１日をメドに設立すると発表しており、好材料視されている。 新会社「ＭＳ＆ＡＤＡＸ」は、ＭＳ＆ＡＤ９０％、エクサＷｉｚ１０％出資で設立。ＭＳ＆ＡＤグループにおけ