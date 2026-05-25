ＩＮＰＥＸや石油資源開発が安い。米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の７月限は、日本時間２５日の午前９時時点で１バレル＝９１ドル近辺と約２週間半ぶりの水準に下落している。前週末２２日の清算値（終値に相当）は前日比０．２５ドル高の９６．６０ドルだった。トランプ米大統領は２３日、イランとの合意に関して「まもなく発表されるだろう」との認識を示した。２４日には「