グローバルセキュリティエキスパートが３日続伸している。前週末２２日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好材料視されている。上限を１０万株（自己株式を除く発行済み株数の０．６６％）、または２億円としており、取得期間は５月２５日から６月３０日まで。資本効率の向上を通じて、株主への利益還元を図ることが目的という。 出所：MINKABU PRESS