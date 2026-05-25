安川電機は大幅に３日続伸し、上場来高値を更新した。前週末２２日の取引終了後、３６年２月期を最終年度とする長期経営計画（２７年２月期～）及び３０年２月期を最終年度とする中期経営計画（同）を発表した。中期経営計画は３０年２月期の目標として売上高６５００億円（２６年２月期は５４２１億２２００万円）、営業利益１０００億円（同４７３億７００万円）を目指す。長期経営計画では営業利益率２０．０％以上（同