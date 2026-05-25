F1カナダ GP決勝 サーキット：カナダ／ジル・ヴィルヌーヴ 天気：曇り 路面状況：ドライ 気温：13.2℃ 路面温度：17.9℃ F1カナダ GPの決勝がジル・ヴィルヌーヴで行われ、2番グリッドからスタートしたK.アントネッリ（MER）がタイム1:28:15.758で優勝。2位は（+10.768）で5番グリッドスタートのL.ハミルトン（FER）、3位は（+11.276）で6番グリッドスタートのM.フェルスタッペン（RBR）