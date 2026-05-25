25日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比45.5％増の1056億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同60.0％増の838億円となっている。 個別ではＮＥＸＴ日経平均レバレッジ 、ステート・ストリートＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） 、グローバルＸロボテ