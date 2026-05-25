毎年春に「チューリップまつり」が開かれる兵庫県豊岡市但東町で、チューリップの球根掘り体験が行われました。 土から掘り出されたのは、小ぶりの玉ねぎのようなチューリップの球根です。 豊岡市但東町のこの畑では毎年春に、100万本のチューリップが咲き誇る「たんとうチューリップまつり」が開かれています。 まつりが終わってから1か月。参加者は暑さに気をつけながら養分を蓄えた球根を掘り