東京メトロによりますと、午前8時50分ごろに千代田線の乃木坂駅と代々木上原駅の間で発生した停電の影響で、千代田線は一時、全線で運転を見合わせていましたが、さきほど午前9時20分ごろに運転を再開したということです。また小田急電鉄によりますと、千代田線の運転見合わせの影響で小田急線も一時全線で運転を見合わせましたが、運転を再開したということです。東京メトロが停電の原因を調べています。