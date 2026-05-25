モデルでタレントの斎藤恭代（30）が25日までに自身のインスタグラムを更新。ショートデニムのカジュアルコーデを披露した。「私服」とつづり、ロンT＆ショートデニムにチェックのシャツを腰に巻いたカジュアルコーデに身を包んだ写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「脚長でしかも超美脚だからショートデニムがバッチリお似合い」「カッコいいです」「今日も綺麗ですね！脚が細くて長い、素晴らしいスタイルで