ララク島付近のホルムズ海峡で停泊する船舶＝16日/Majid Saeedi/Getty Images（CNN）米国とイランの和平交渉をめぐり、トランプ米大統領は合意が近いと述べ、米国とイランの当局者も交渉の進展を示唆している。しかし米政権高官がCNNに明らかにしたところによると、24日に合意が成立する見通しは立っていない。高官によると、ホルムズ海峡とイランの核開発計画をめぐる具体的な条件など詳細はなお交渉中だ。交渉担当者らは、制裁緩