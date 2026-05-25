AmazonやYelpのようなレビュー機能を持つサイトでは、商品の評価や店舗の評判を確認してから購入や予約を決める人も多いはず。一方で、報酬を受け取った投稿者や自動化ボット、AIによって作られた偽レビューが混ざると質の低い商品や安全性に問題のある商品が高評価に見えてしまう可能性があります。イギリスのイースト・ロンドン大学の研究チームは、Amazonのレビューで93％、Yelpのレビューで91％の精度で偽レビューを検出するAI