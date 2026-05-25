情報を追いきれないほど多数登場している【ガチャ】。フィギュアやチャームなどいろいろありますが、今回紹介するのは5月上旬に登場した「キャラクターグッズ」。バッグやポーチなどにつけて持ち歩けるので、大人もつい欲しくなってしまいそう。詳しく紹介するので参考にしてみて。 金具まで可愛すぎ！ @ftn_picsレポーターHaruさんが「ハート型の金具、可愛すぎー」と大興奮