ドラマ「ウェンズデー」で知られるジェナ・オルテガ(23)が、「ポンヌフの恋人」などで知られるフランスの映画監督レオス・カラックス氏の新作映画「Lily May B」に主演する。撮影は2027年春開始予定で全キャストは9月に発表される。 【写真】「ウェンズデー」では頭脳明晰なティーン演じて人気に 物語は重い秘密を抱えた少女、若い女性、少年が終末的な世界で出会い、巨大なバイクで旅をするという幻想的