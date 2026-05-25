記事ポイント脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日、東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」にて入場無料で開催されます脳汁浴衣（39,800円）・脳汁アロハ（7,777円）など全11種のオリジナルグッズが販売されます巨大脳みそバルーン・脳汁ギャル神社など、インスタジェニックなフォトスポットが会場に設置されます マルハン東日本カンパニーが主催する体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が