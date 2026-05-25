【あの人は今こうしている】ボクシング元世界王者・内藤大助さんは昨年ジム開設「ジィちゃんバァちゃんも大歓迎」大津祐樹さん（元サッカー日本代表／36歳）代表メンバーも決まり、6月サッカーW杯への期待と興奮が高まってきた。今回登場の大津祐樹さんは柏レイソルや欧州で活躍し、2012年のロンドン五輪ではベスト4進出に貢献するなど日本代表としても活躍した。今どうしているのか。◇◇◇大津さんに会ったの