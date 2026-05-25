記事ポイント映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開記念として、エルヴィス専門店「LOVE ME TENDER」が限定ギター・ピックプレゼントキャンペーンを開催中エルヴィスゆかりの地メンフィスをモチーフにした限定ピックが、対象商品購入者全員にプレゼントされます渋谷シネクイントでは5月15日から6月18日まで、エルヴィス関連のスペシャル展示と「LOVE ME TENDER」期間限定復活店舗が展開されていま