【森友遺族・夫の死を巡る闘争記】森友文書7回目開示も注目の「手書きノート」まさかの不開示決定…高市政権で方針変更か森友事件が再び法廷で争われることになった。提訴するのは赤木雅子さん（55）。事件で文書改ざんを迫られ命を絶った近畿財務局の職員、赤木俊夫さんの妻だ。俊夫さんの上司のものとみられるノートを先月、財務省が不開示と決定したことについて、取り消しを求めて裁判に訴える。森友学園への国有地巨額