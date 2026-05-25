記事ポイント京都・円山公園内の歴史ある「旅館 吉水」を改装し、2026年秋に4室限定のスモールラグジュアリーホテルとして開業予定デザインスタジオCURIOSITYによる「Dream of Kyoto」コンセプトが、100年を超える木造建築に未来の京都像を重ねる宿泊者には朝食からバータイムまでのサロンサービスをオールインクルーシブで提供 京都・円山公園内に、スモールラグジュアリーホテルが2026年秋に誕生します。京都市内で73棟412