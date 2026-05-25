【私の秘蔵写真】松田優作「国籍の重さと女の重さ」（1）国籍問題への沈黙は、差別という暴力に対する正当防衛だった村川透さん（映画監督／89歳）◇◇◇1989年に40歳の若さでこの世を去った俳優の松田優作。鮮烈な作品として思い出されるのは「最も危険な遊戯」の遊戯シリーズはじめ、「蘇える金狼」「野獣死すべし」などのハードボイルド作品だが、メガホンを取ったのは村川透監督だ。僕は山形の高校を出て195