記事ポイント日比谷音楽祭2026が2026年5月30日（土）・31日（日）に日比谷公園を中心に開催されます入場無料のボーダーレス音楽祭で、東京国際フォーラム ホールAが今年新たなステージに加わります三菱商事都市開発が2025年に続き協賛し、日比谷エリアの文化発信を支援します 音楽プロデューサーの亀田誠治氏が実行委員を務める「日比谷音楽祭2026」が、2026年5月30日（土）・31日（日）に開催されます。2019年より続くこの音