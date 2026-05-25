記事ポイント協同組合資材連が第16回「革のデザインコンテスト2026」を開催、6月1日より応募受付を開始プロダクト部門・クリエイティブ部門の2部門制で、最優秀賞には賞金20万円とイタリア展示の特典高校生以下を対象としたユース・クリエーターズ賞も設けられ、年齢・職業・国籍不問で参加できます 日本全国の皮革関連企業で構成される協同組合資材連が、第16回となる「革のデザインコンテスト2026」を開催します。ファッシ