記事ポイント海外ファッションブランドの商品を日本語で検索・購入できるプラットフォーム「The Cool Hour Japan」が2026年5月に正式ローンチ世界各地の正規販売パートナーと連携し、複数の海外ショップを横断検索できるロサンゼルス発・2011年創業のThe Cool Hourが、Rent the RunwayやZOZOの経験を持つRyan Omiyaによって設立 海外ファッションブランドの商品を日本語で検索し、世界各地のリテーラーからまとめて探せるプラ