記事ポイント東武百貨店 池袋本店で2026年5月21日(木)〜26日(火)の6日間、「福岡展」が開催中初出店9店舗を含む約62店舗が集結し、明太子・あまおうスイーツ・博多和牛弁当など多彩なグルメが揃います東武限定品や各日数量限定メニューも登場し、都内で福岡の味を楽しめます 池袋で福岡の味に出会えるイベントが始まっています。東武百貨店 池袋本店が、2026年5月21日(木)から26日(火)までの6日間、8階催事場と地下1階3番地コ