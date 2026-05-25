韓国・大邱（テグ）地域の高速バスターミナルに停車していた高速バスの貨物室から大型のヘビが見つかる騒ぎが起きた。24日、大邱北部消防署などによると、21日午後7時10分ごろ、大邱広域市北区の西大邱（ソデグ）高速バスターミナルに臨時停車していた市外バスの貨物室からヘビ1匹が見つかった。貨物室で旅行用スーツケースに巻き付いていたヘビをバス運転手が発見し、当局に通報した。出動した消防当局はヘビを捕獲した後、一時保