記事ポイント岐阜県郡上市の有機JAS認定農場でイングリッシュラベンダーやカモミールを収穫する体験イベントが6月27日（土）に開催されます参加費は中学生以上4,800円（税込）のお弁当込みで、定員は30名です農場内キャンプ場「HOLY FUNGUS」での前泊プランも用意されています 岐阜県郡上市の里山に広がるネオナチュラル母袋有機農場で、2026年6月27日（土）に「有機ハーブ収穫体験会2026」が開催されます。オーガニッ