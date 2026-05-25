「投資をしない奴は損」--新NISAの誕生以降、SNSには資産形成の成功体験があふれ、若者たちを焦らせている。最新の調査では20代の4割が老後を見据えた投資を始めているというが、その裏で、将来の安心を買うために「今の生活」を極限まで破壊してしまう若者が急増している。現代社会が陥る「終わりのない資産形成レース」の病理とは？◆趣味・遊びへの支出は2400円減’25年の金融経済教育推進機構（J-FLEC）の調査によると、老後資