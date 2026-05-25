自動車のF1シリーズ第5戦、カナダ・グランプリ（GP）は24日、モントリオールで決勝が行われ、メルセデスのキミ・アントネッリ（イタリア）が優勝し、第2戦から4連勝とした。フェラーリのルイス・ハミルトン（英国）が2位、レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が3位。ホンダのパワーユニット（PU）を搭載するアストン・マーチン勢は、ランス・ストロール（カナダ）が15位、フェルナンド・アロンソ（スペイン）